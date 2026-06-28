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VIDEO Pogledajte na koji način je Hajduk predstavio veznjaka: Španjolci ti imaju ono 'del, del'

Piše Ivan Kužela,
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VIDEO Pogledajte na koji način je Hajduk predstavio veznjaka: Španjolci ti imaju ono 'del, del'
Foto: screenshot/Hajduk

Hajduk radi show od pojačanja i upečatljivim marketingom. Stigli su Van Hoorenbeeck i Del Moral, a video s njihovim imenima već je hit na mrežama

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Hajduk je prije nekoliko dana objavio kako je doveo belgijskog stopera Aleca Van Hoorenbeecka (27) koji je došao bez odštete iz Twentea, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u Heraclesu. U nedjelju su Splićani objavili još jedno pojačanje. Alberto del Moral novi je igrač Hajduka. S 'bijelima' je 25-godišnji veznjak potpisao ugovor do ljeta 2028. godine te dolazi kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor sa španjolskim Real Oviedom.

'Bili' su poznati po zvučnim objavama pojačanja i odličnom marketingu. Sličan scenarij koji nije uobičajen kreiran je za Del Morala. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

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Na društvenim mrežama Hajduk je objavio videozapis u kojem Igor Ćurković priča s osobom u hajdučkom dresu i objašnjava mu kako se čitaju ime i prezime Van Hoorenbeecka.

- Zvuči ovo kao da je teško, ali zapravo nije. Van Hoorenbeeck je dosta lako za izgovorit. 'O' i 'o' znači da je dugo 'o' i skoro kao 'u', a 'beeck' je kao potok, a 'hooren' je rog, znači nekakav potok u obliku roga. Van Hoorenbeeck zapravo znači da su od tog mjesta jer kako oni govore to od, kao Van Nistelrooy, Van Bommel; moraš to naglašavat, ne može bit samo Nistelrooy i Bommel. To svaka nacija ima i svaki jezik ima nešto slično. Recimo Španjolci ti imaju ono 'del, del'...

Tu se u razgovor uključuje drugi kut kamere koji otkriva identitet igrača u dresu Hajduka. To je naravno Alberto del Moral koji čita svoje ime i nadopunjuje Ćurkovićevu misao.

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