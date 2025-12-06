VIDEO Pogledajte naguravanje Pierre-Gabriela i klupe Hajduka

Derbi na Maksimiru između Dinama i Hajduka (1-1) ponudio je pravi spektakl, ali i izuzetno nervoznu utakmicu s čak 14 žutih kartona. U jednoj situaciji zamalo je eskaliralo.

Igrala se deveta minuta sudačke nadoknade kada je Dinamo tražio hitno izjednačenje, a lopta je otišla u aut. Ronael Pierre-Gabriele htio ga je brzo izvesti, ali Hajdukova je klupa sakrila loptu što je iznerviralo Dinamovog beka. Ušao je u konflikt s klupom "bilih", ali srećom, sve se brzo završilo.

Situaciju pogledajte OVDJE

Ovo je bio prvi nastup popularnog RPG-a za Dinamo ove sezone, a ukupno je za "plave" odigrao 53 utakmice. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura.