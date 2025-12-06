Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZAMALO ESKALIRALO

VIDEO Pogledajte naguravanje Pierre-Gabriela i klupe Hajduka

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte naguravanje Pierre-Gabriela i klupe Hajduka
Foto: Screenshot/MaxSport

Ovo je bio prvi nastup popularnog RPG-a za Dinamo ove sezone, a ukupno je za "plave" odigrao 53 utakmice. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura

Derbi na Maksimiru između Dinama i Hajduka (1-1) ponudio je pravi spektakl, ali i izuzetno nervoznu utakmicu s čak 14 žutih kartona. U jednoj situaciji zamalo je eskaliralo.

Igrala se deveta minuta sudačke nadoknade kada je Dinamo tražio hitno izjednačenje, a lopta je otišla u aut. Ronael Pierre-Gabriele htio ga je brzo izvesti, ali Hajdukova je klupa sakrila loptu što je iznerviralo Dinamovog beka. Ušao je u konflikt s klupom "bilih", ali srećom, sve se brzo završilo. 

Situaciju pogledajte OVDJE

Ovo je bio prvi nastup popularnog RPG-a za Dinamo ove sezone, a ukupno je za "plave" odigrao 53 utakmice. Prema Transfermarktu vrijedi 3,5 milijuna eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a
FOTOGALERIJA

Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a

Uoči derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru prisjetili smo se dekora koji su na tribinama priredile njihove navijačke skupine prije velikih utakmica. Koja vam se najviše svidjela?
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
TEŠKA SKUPINA

Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a

Iz prvog pota je Hrvatska izvukla Engleze, imali smo sreće s reprezentacijom iz trećeg pota (Panama), ali zato nije imala sa četvrtim potom (Gana). S Engleskom igramo 17. lipnja, s Panamom 23.06., a s Ganom 27. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025