VIDEO Pogledajte najbizarniju završnicu u povijesti maratona! Organizatori sabotirali trkača

Nathan Martin pobijedio je na 41. Los Angeles maratonu u najbizarnijoj završnici u povijesti utrke. Kenijac Michael Kamau vodio je gotovo cijeli maraton s više od minute prednosti, a onda ga je na 40. kilometru, pred sam kraj utrke, motocikl organizatora odveo u krivom smjeru. Morao je usporiti, okrenuti se i vratiti na stazu, a Martin ga je u tom trenutku sustigao i prestigao za jednu stotinku.

Snimka trenutka u kojem Kamau krivo skreće odmah je postala viralna na društvenim mrežama. Prikazuje navijača koji maše kenijskom zastavom i presijeca put vodećoj grupi. Kamau je skrenuo desno, ravno prema navijačima uz cestu. Iako je brzo shvatio grešku, izgubio je dragocjene sekunde. Kamau je na kraju bio drugi s 2:11:16.94, dok je Martin pobijedio s vremenom 2:11:16.50. Kenijac je skočio prema ciljnoj liniji kad ga je Martin prešišao, a potom se srušio na tlo i odnesen je na nosilima.

Martin, 36-godišnji zamjenski učitelj i trener atletike iz Jacksona u Michiganu, postao je prvi Afroamerikanac koji je pobijedio na LA maratonu u 41 godini postojanja utrke. Prošle godine Matt Richtman bio je prvi Amerikanac koji je pobijedio u muškoj utrci od 1994., a Martin je taj niz nastavio.

U ženskoj utrci slavila je Priscah Cherono iz Kenije s vremenom 2:25:18, jednu sekundu sporije od njenog osobnog rekorda. Četrdesetpetogodišnja majka troje djece vodila je od prvog do posljednjeg kilometra i pobijedila ispred Amerikanke Kellyn Taylor (2:27:37). Martin i Cherono svaki su kući odnijeli 21.458,25 eura nagrade.