Srećom po Grgića, pomoćni sudac je podigao zastavicu i signalizirao zaleđe, tako da gol ne bi vrijedio ni da je zabio. Slaven je ostao šesta momčad lige sa 36 bodova, dok su Osječani pretposljednji sa 25 bodova
TEŽE PROMAŠITI NEGO ZABITI
VIDEO Pogledajte nestvaran promašaj Slavenovog napadača
Slaven Belupo i Osijek odigrali su 0-0 u dvoboju 27. kola HNL-a, a nevjerojatan je promašaj u toj utakmici potpisao Alen Grgić. Ofenzivac "farmaceuta" našao se "oči u oči" s Malenicom, prebacio ga, ali potom promašio čitav gol.
Srećom po Grgića, pomoćni sudac je podigao zastavicu i signalizirao zaleđe, tako da gol ne bi vrijedio ni da je zabio. Slaven je ostao šesta momčad lige sa 36 bodova, dok su Osječani pretposljednji sa 25 bodova.
