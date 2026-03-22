VIDEO Pogledajte nestvaran promašaj Slavenovog napadača

Slaven Belupo i Osijek odigrali su 0-0 u dvoboju 27. kola HNL-a, a nevjerojatan je promašaj u toj utakmici potpisao Alen Grgić. Ofenzivac "farmaceuta" našao se "oči u oči" s Malenicom, prebacio ga, ali potom promašio čitav gol.

Srećom po Grgića, pomoćni sudac je podigao zastavicu i signalizirao zaleđe, tako da gol ne bi vrijedio ni da je zabio. Slaven je ostao šesta momčad lige sa 36 bodova, dok su Osječani pretposljednji sa 25 bodova.