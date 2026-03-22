VIDEO Pogledajte nevjerojatan gol Moline protiv Real Madrida!

Real Madrid je dočekao Atletico Madrid u derbiju 29. kola La Lige, a gosti su u vodstvo stigli u 33. minuti golom Lookmana. Atleticov napadač pametno je pričekao dolazak suigrača po lijevoj strani i utrčao u sredinu, a Simeone mu je odložio loptu za 0-1.

Na poluvrijeme se otišlo s tim rezultatom, a onda je u 52. Real izjednačio. S bijele točke je precizan bio Vinicius, a penal je izborio Brahim Diaz. Tri minute kasnije - preokret! Pogriješio je Atletico u izgradnji igre, a Valverde potvrdio sjajnu formu i zabio za 2-1.

Trenutak utakmice dogodio se u 66. minuti. Molina je primio loptu na 30-ak metara od gola, naciljao, opalio - i zabio! Bomba Atleticovog beka kakva će se dugo vrtjeti na TV špicama.

Tu nije kraj uzbuđenjima jer Real u 72. opet vodi. Trent Alexander Arnold je pronašao Viniciusa na lijevoj strani i poslao mu lijepo dodavanje, a Realov Brazilac lijepo je naciljao i zabio za 3-2.

Utakmica je u tijeku...