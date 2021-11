Messi, Iniesta, Ribery, Ronaldo, Modrić, Van Dijk, Lewandowski, a od ove godine i - Jorginho. To su sve igrači koji su osvojili (neki i više puta) Uefinu nagradu za najboljeg igrača Europe (od 2017. Uefin igrač godine), a mnogima nije bilo jasno kako je moguće da se potonji našao u tom društvu.

Chelsea je 13. kolu Premiershipa remizirao (1-1) s Manchester Unitedom na Stamford Bridgeu, unatoč apsolutnoj dominaciji protiv momčadi privremenog trenera Michaela Carricka. Imala je 23 udarca na gol momčad Thomasa Tuchela, 'crveni vragovi' imali su tri od čega dva u okvir, a jedan je ušao u mrežu. A za njega najveći je krivac Uefin igrač godine Jorginho.

Pogledajte nevjerojatan 'kiks' Jorginha.

'Plavci' su imali korner u 50. minuti, Alex Telles je ispucao loptu daleko od svog gola, Jorginho kao posljednji igrač Chelsea ju je trebao samo primiriti, no umjesto toga lopta se od njega odbila kao od drveta, Sancho ju je ukrao u zabio gol u drugoj uzastopnoj utakmici.

Talijanski se reprezentativac donekle iskupio u 69. kada je bio precizan s bijele točke, a do kraja utakmice do pobjede su mogli obje momčadi jer je prvo Mendy poklonio loptu Fredu koji ga je pokušao lobati, ali je to bio katastrofalan pokušaj, duboko u sudačkoj nadoknadi Rudiger je promašio veliku priliku na drugoj strani. Da! Znači United je dva od tri udarca na utakmici imao isključivo zahvaljujući nogometašima Chelseaja koji su danas bili 'velikog srca'...

Chelsea je remijem ostao vodeći u Premiershipu s 30 bodova, no sada City zaostaje tek bod, a Liverpool dva...