U PRVOM POLUVREMENU
VIDEO Pogledajte nevjerojatan promašaj Livaje protiv Osijeka!
Nogometaši Osijeka i Hajduka sastali su se u 22. kolu HNL-a na Opus Areni. Gosti su poveli u 15. minuti iz penala, a precizan je s bijele točke bio Marko Livaja.
Međutim, pri isteku prvog poluvremena u 40. minuti, Livaja je promašio skoro prazan gol. Rebić je krenuo u kontra napad i našao se pred Osijekovim golom te dodao loptu Livaji koji je bio na samo nekoliko metara i lijevom nogom pucao u lijevi kut mreže, ali je promašio čisti 'zicer'. Lopta je otišla iznad gola, odmah na mrežu. Kapetan Hajduka nije bio zadovoljan promašajem te je opsovao.
