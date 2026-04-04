VIDEO Pogledajte nevjerojatne scene u Dresdenu! Navijači su uletjeli na teren i bacali baklje

Utakmica drugog ranga njemačkog nogometa između Dynamo Dresdena i Herthe bila ja prekinuta u 20. minuti zbog bakljade. Navijači Dresdena uletjeli su na teren i počeli gostujući dio tribine gađati s bakljama. Video bakljade pogledajte OVDJE.

Nosili su žute i crne kabanice, te uz aut liniju utrčali na travnjak. Bili su brojčano nadmoćni u odnosu na zaštitare koji su trebali određeno vrijeme da se skupe i suprotstave vandalima. Nisu ni Herthini navijači ostali dužni domaćinima, već su ih gađali s tribina i uzvratili paljbu.

Navijači Dresdena uspjeli su se vratiti na tribine i ukrasti Herthinu zastavu. Ondje su je kasnije i zapalili. Igrači i suci su se do tada vratili u svlačionice, a utakmica je nastavljena nekoliko minuta kasnije.