VIDEO Pogledajte nevjerojatni gol Vlašića: 'Vatreni' pogodio u suprotni kut za vodstvo Torina

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić sjajno je otvorio novu sezonu u dresu Torina. U prijateljskoj utakmici protiv Avellina, Vlašić je bio strijelac prvog gola.

Vlašić je sjajno pogodio suprotni kut mreže golmana Martinellija koji nije mogao ništa pri njegovom udarcu. Hrvat se tako pobrinuo da Torino korača prema trećojh pobjedi u nizu uoči nove sezone.

U zadnja dva prijateljska susreta, talijanska momčad slavila je protiv Burnleyja s minimalnih 1-0 te protiv Vada s uvjerljivih 3-1.

Utakmica je još uvijek u tijeku...

