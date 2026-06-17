VIDEO Pogledajte nevjerojatnu golčinu Baturine! Pogodio u 'rašlje' Pickforda i izjednačio!

Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Nakon što su Englezi poveli iz penala koji je realizirao Harry Kane, Hrvatska se nevjerojatno vratila samo nekoliko minuta kasnije!

Martin Baturina zabio je za 1-1 sjajnu golčinu nakon asistencije Petra Sučića u 36. minuti. Lopta je stigla s lijeve strane, Sučić je sjajno primio loptu, opalio "lažnjak" i posjeo braniča. Proslijedio je prema Baturini, a on fenomenalno zabija u same rašlje Pickforda. Video možete pogledati OVDJE.

Baturini je to drugi gol u 21. nastupu za hrvatsku reprezentaciju, a zanimljivo, i na prvi gol zabio je također nakon asistencije Petra Sučića. Bilo je to protiv Poljske u remiju 3-3 kada je prvijenac zabio i Petar Sučić na asistenciju Baturine.

Izjednjačenje nije dugo trajalo, samo šest minuta kasnije ponovno je Harry Kane odveo Engleze u vodstvo nakon što je zabio glavom. A onda prava ludnica pred kraj poluvremena! U petoj minuti sudačke nadoknade Hrvatska se još jednom vratila magično u utakmicu! Za 2-2 je zabio Petar Musa u posljednjim sekundama poluvremena.

Utakmica je još u tijeku...