SKRIVIO JEDINI GOL

VIDEO Pogledajte nevjerojatnu grešku Nike Sigura za poraz Kanade! Trener ga brzo izvadio

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

Sigurovi reprezentativni suigrači hvatali su se za glavu kada je krilni napadač Watforda Nestory Irankunda iskoristio veliku neopreznost Hajdukova nogometaša

Nogometne reprezentacije Kanade, SAD-a i Meksika domaćinstvom imaju garantirano mjesto na Svjetskom prvenstvu i igraju samo prijateljske utakmice. U jednoj takvoj Kanađani su doma izgubili od Australije 1-0, a veliku je pogrešku napravio Hajdukov Niko Sigur

Naime, prizeman centaršut Australaca Sigur je mirno primirio, ne sluteći da mu je iza leđa igrač. Krilni napadač Watforda Nestory Irankunda "prišuljao" mu se iza leđa pa uklizao i zabio za vodstvo svoje momčadi. 

Sigurovi reprezentativni suigrači hvatali su se za glavu, a sedam minuta kasnije izbornik ga je izvadio iz igre. Ovo mu je bio 12. nastup za kanadsku reprezentaciju.

