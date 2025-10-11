VIDEO Pogledajte nevjerojatnu grešku Nike Sigura za poraz Kanade! Trener ga brzo izvadio

Nogometne reprezentacije Kanade, SAD-a i Meksika domaćinstvom imaju garantirano mjesto na Svjetskom prvenstvu i igraju samo prijateljske utakmice. U jednoj takvoj Kanađani su doma izgubili od Australije 1-0, a veliku je pogrešku napravio Hajdukov Niko Sigur.

Naime, prizeman centaršut Australaca Sigur je mirno primirio, ne sluteći da mu je iza leđa igrač. Krilni napadač Watforda Nestory Irankunda "prišuljao" mu se iza leđa pa uklizao i zabio za vodstvo svoje momčadi.

Sigurovi reprezentativni suigrači hvatali su se za glavu, a sedam minuta kasnije izbornik ga je izvadio iz igre. Ovo mu je bio 12. nastup za kanadsku reprezentaciju.