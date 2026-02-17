VIDEO Pogledajte nezamislivu završnicu klizačke utrke na ZOI!

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini 2026. godine iznjedrile su brojne sportske junake, no malo tko je privukao toliku pozornost kao talijanski brzoklizač Pietro Sighel (26). Ovaj brzoklizač postao je globalna senzacija ne samo zbog svojih rezultata, već i zbog nevjerojatnog načina na koji je završavao utrke, baš kao i u ponedjeljak.

Scena koja je obišla svijet dogodila se tijekom kvalifikacijske utrke na 500 metara. Sighel je od samog starta nametnuo snažan tempo i suvereno vodio tijekom cijele utrke. Činilo se da mu je pobjeda u džepu, no u posljednjem zavoju, svega nekoliko metara od cilja nastao je potpuni kaos. Latvijac Reinis Bērziņš, koji je bio na trećem mjestu, nagazio je na blok unutar zavoja, izgubio ravnotežu i u padu pokosio Turčina Furkana Akara.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Lančana reakcija zahvatila je i vodećeg Sighela. Oštrica njegove klizaljke dotaknula je ruku palog Latvijca, što ga je izbacilo iz ravnoteže. U djeliću sekunde, dok se činilo da je pad neizbježan, Talijan je pokazao nevjerojatnu prisebnost. Uspio se održati na desnoj nozi, instinktivno rotirati tijelo za 180 stupnjeva i preći ciljnu liniju leđima naprijed, s kukovima okrenutima prema cilju.

Iako je prizor bio spektakularan, fotofiniš je donio još jedno iznenađenje. Pokazalo se da je oštrica klizaljke Kazahstanca Abzala Azhgalijeva prešla liniju samo devet centimetara ispred Sighela. Unatoč tome, drugo mjesto bilo je i više nego dovoljno za prolazak u četvrtfinale. Nakon utrke, Sighel je s osmijehom objasnio svoj potez.

​- Mislio sam da ću pasti, ali moja stražnjica odlučila je spasiti dan, priznao je kroz smijeh.