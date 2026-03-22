Martin Baturina zabio gol za Como protiv Pise nakon što je ušao s klupe! Eksplozivna izvedba mladog Hrvata, povećao na 3-0
U SJAJNOJ FORMI
VIDEO Pogledajte novi gol Martina Baturine protiv Pise
Nogometaši Coma u 30. kolu Serie A igraju protiv Pise. Martin Baturina zabio je gol za 3-0 u 48. minuti susreta. Hrvatski veznjak utakmicu je počeo s klupe, a u igru je ušao u 37. minuti umjesto Jesusa Rodrigueza koji se ozlijedio. Mladi Hrvat ekspreno je zabio gol!
Baturina se našao sam ispred Nicholasa i šutirao prema golu, a lopta se samo otkotrljala u mrežu. Prvi gol zabio je Diao u 7. minuti, a onda je povećao prednost Douvaikas u 29. minuti.
Utakmica je još u tijeku...
