VIDEO Pogledajte novi gol Martina Baturine protiv Pise

Nogometaši Coma u 30. kolu Serie A igraju protiv Pise. Martin Baturina zabio je gol za 3-0 u 48. minuti susreta. Hrvatski veznjak utakmicu je počeo s klupe, a u igru je ušao u 37. minuti umjesto Jesusa Rodrigueza koji se ozlijedio. Mladi Hrvat ekspreno je zabio gol!

Baturina se našao sam ispred Nicholasa i šutirao prema golu, a lopta se samo otkotrljala u mrežu. Prvi gol zabio je Diao u 7. minuti, a onda je povećao prednost Douvaikas u 29. minuti.

Utakmica je još u tijeku...