VIDEO Pogledajte Pašalićev 45. gol u 200. utakmici u Serie A

U posljednjem susretu 16. kola talijanskog nogometnog prvenstva Atalanta je u Bergamu pobijedila Salernitanu sa 4-1 preokretom u drugom poluvremenu, a među strijelcima domaće momčadi bio je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Gosti su poveli već u desetoj minuti golom Lorenza Pirole, no Atalanta je u nastavku susreta okrenula rezultat sa četiri gola.

Pašalić zabio u preokretu

Izjednačio je Luis Muriel u 48. minuti sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora, a četiri minute kasnije hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je doveo domaći sastav u vodstvo.

Muriel je ubacio s desne strane do Ademole Lookmana koji je produžio do Pašalića, a hrvatski veznjak prizemnim udarcem svladao Benoita Costila. Bio je to njegov drugi gol ove sezone u Serie A nakon što je bio strijelac i u 2-0 pobjedi protiv Cagliarija.

Foto: CIRO DE LUCA

Atalanta je do kraja susreta zabila još dva gola, a strijelci su bili Charlesa De Ketelaere u 83. minuti, te Aleksej Mirančuk u 89. minuti.

Pašalić je na terenu proveo cijeli susret, dok je za goste od 60. minute zaigrao Domagoj Bradarić.

Momčad iz Bergama se ovom pobjedom popela na sedmo mjesto sa 26 bodova, 15 manje od lidera Intera. Salernitana je na začelju sa svega osam bodova.

45. gol u 200. utakmici u Serie A

Inače, hrvatskom reprezentativcu je današnji gol bio 45. u 200. utakmici u Serie A. Pet ih je zabio u 24 nastupa za Milan, dok je preostalih 40 postigao noseći dres Atalante.