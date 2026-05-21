VIDEO Pogledajte pogodak sina Eduarda da Silve u porazu 'mini vatrenih' od Japanaca

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija do 15 godina igra na 8. međunarodnom turniru "Vlatko Marković", koji se održava u Međimurju. U prvoj utakmici izabranici Sretena Ćuka minimalno su 1-0 izgubili od Brazila, i to na samom kraju susreta, kada su primili gol u sudačkoj nadoknadi. Za pobjedu gostiju zbio je Lucas Jorge Santos Alves Orfei.

U srijedu je turnir nastavljen, a "mini vatreni" igrali su protiv Japana. Gosti su pitanje pobjednika riješili već nakon samo 22 minute igre, kada je rezultat na semaforu pokazivao 3-0. Adachi je prvo pogodio u 13. minuti, a samo četiri minute kasnije rezultat je povisio Suzuki. U 22. minuti ponovno je zabio Adachi, a za kraj je gol postigao Yagihashi.

U nastavku susreta hrvatska momčad pokušala je stabilizirati igru, no bez konkretnog učinka u napadu i bez ozbiljnije prijetnje japanskim vratima. Hrvatska je ipak u posljednjim minutama uspjela postići počasni pogodak nakon pogreške japanskog golmana. Jedini gol za Hrvatsku zabio je Matheus Eduardo, sin proslavljenog hrvatskog golgetera Eduarda da Silve, u 77. minuti.

Nakon dva kola Hrvatska ostaje bez bodova i bez realnih izgleda za plasman u finale. Sada joj slijedi utakmica protiv Engleske, koja se igra u petak, također s početkom u 17 sati.