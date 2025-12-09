VIDEO Pogledajte poništeni gol Liverpoola zbog kojeg se opet podigla prašina oko VAR-a

Liverpool proživljava teške trenutke ove sezone, a utakmica Lige prvaka protiv Intera na San Siru samo je dodala sol na ranu. U dvoboju punom tenzija, stoper ''redsa'' Ibrahima Konate nakratko je pomislio da je postao junak svoje momčadi, no VAR tehnologija imala je druge planove. Njegov gol je poništen nakon duge i kontroverzne provjere, što je izazvalo lavinu bijesnih reakcija na društvenim mrežama, posebice na Redditu.

Igrala se 33. minuta kada je Konate nakon kornera glavom pospremio loptu iza leđa golmana Intera, Yanna Sommera. Uslijedilo je veliko slavlje igrača Liverpoola, no sudac je ubrzo dao znak da će se situacija provjeravati.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Ono što je uslijedilo bila je agonija od gotovo četiri minute, nakon koje je gol poništen zbog igranja rukom Konateovog suigrača Huga Ekitikéa u začetku akcije. Poništen gol možete vidjeti klikom OVDJE.

Upravo je trajanje provjere bilo glavna tema rasprave na društvenim mrežama. Navijači, ne samo Liverpoola, ostali su u nevjerici zbog vremena koje je bilo potrebno da se donese odluka.

"Jedna od najdužih provjera koje sam vidio. Farsa," napisao je jedan korisnik, dok je drugi bio još oštriji: "Kod kuće na TV-u odluku doneseš skoro odmah... Pitaš se što ti štreberi u sobi uopće rade. Trenutni sustav treba remont."

Je li njemački sudac bio prestrog?

Ova odluka došla je u najgorem mogućem trenutku za Liverpool i samog Konatea. Klub se muči s formom, a nedavno ih je kod kuće ponizio PSV pobjedom 4-1. Uz to, svlačionicu potresa sukob između zvijezde Mohameda Salaha i trenera Arnea Slota, zbog čega Egipćanin nije ni bio u sastavu za utakmicu.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Sam Konate je pod velikim pritiskom javnosti zbog niza pogrešaka ove sezone. Menadžer Slot je čak priznao da je Francuz "prečesto bio na mjestu zločina". Stoga je ovaj poništeni gol bio samo nastavak agonije za braniča koji je tražio iskupljenje.

Rasprava se povela i oko samog pravila o igranju rukom. Mnogi su smatrali da je odluka njemačkog suca Felixa Zwayera prestroga jer se lopta od glave Virgila van Dijka odbila u ruku Ekitikéu iz neposredne blizine.