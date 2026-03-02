Obavijesti

SAMO METAR OD GOLA

VIDEO Je li moguće? Pogledajte promašaj sezone u Njemačkoj

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Sportklub

Dominic Baumann promašio je nemoguće na utakmici treće njemačke lige. Loptu je dobio na metar udaljenosti od protivničkog gola, ali nije uspio pogoditi okvir. Ipak, njegov tim uspio je osvojiti bod na kraju susreta

Na utakmici 26. kola treće njemačke lige između Schweinfurta i Saarbrückena (2-2) dogodio se najveći promašaj sezone. U 71. minuti utakmice Dominic Baumann (30) promašio je prazan gol s metra udaljenosti. Suigrač Patrick Sontheimer (27) nesebično je s lijeve strane kaznenog prostora odigrao napadača koji je promašio cijeli okvir. Nesvakidašnji promašaj pogledajte OVDJE.

Schweinfurt je poveo 2-0 golovima Erica Shuranova u 30. i 43. minuti utakmice. Tim Civeja zabio je za Saarbrücken u 87., a u petoj minuti sudačke nadoknade za podjelu bodova pogodio je Grk Sebastian Vasiliadis. Promašaj Baumanna, koji je ušao u igru u 61. minuti bio je pri vodstvu domaćeg sastava od 2-0.

Schweinfurt je zadnja ekipa 3. Bundeslige s 11 bodova u 26 kola i vrlo vjerojatno će pasti u niži rang na kraju sezone. Saarbrücken je 16. momčad s 29 i pet bodova su iznad Erzgebirgea koji se nalazi na 17., odnosno prvoj relegacijskoj poziciji. Do kraja sezone ostalo je 12 kola. 

OSTALO

