VIDEO Je li moguće? Pogledajte promašaj sezone u Njemačkoj

Na utakmici 26. kola treće njemačke lige između Schweinfurta i Saarbrückena (2-2) dogodio se najveći promašaj sezone. U 71. minuti utakmice Dominic Baumann (30) promašio je prazan gol s metra udaljenosti. Suigrač Patrick Sontheimer (27) nesebično je s lijeve strane kaznenog prostora odigrao napadača koji je promašio cijeli okvir. Nesvakidašnji promašaj pogledajte OVDJE.

Schweinfurt je poveo 2-0 golovima Erica Shuranova u 30. i 43. minuti utakmice. Tim Civeja zabio je za Saarbrücken u 87., a u petoj minuti sudačke nadoknade za podjelu bodova pogodio je Grk Sebastian Vasiliadis. Promašaj Baumanna, koji je ušao u igru u 61. minuti bio je pri vodstvu domaćeg sastava od 2-0.

Schweinfurt je zadnja ekipa 3. Bundeslige s 11 bodova u 26 kola i vrlo vjerojatno će pasti u niži rang na kraju sezone. Saarbrücken je 16. momčad s 29 i pet bodova su iznad Erzgebirgea koji se nalazi na 17., odnosno prvoj relegacijskoj poziciji. Do kraja sezone ostalo je 12 kola.