Argentina slavi 50 godina neovisnosti Angole pobjedom 2-0 uz briljantnog Messija! Asistencija i gol za povijest
UVELIČAO PRAZNIK
VIDEO Pogledajte prvi gol Lea Messija na afričkom kontinentu
Čitanje članka: < 1 min
Aktualni svjetski nogometni prvak Argentina uveličala je proslavu 50-godišnice neovisnosti Angole prijateljskom utakmicom u Luandi protiv domaće reprezentacije u kojoje je slavila sa 2-0.
Za Argentinu je u Luandi nastupio i veliki Lionel Messi koji je s asistencijom i pogotkom bio i najzaslužniji za pobjedu. U 44. minuti Messi je sudjelovao u akciji, koju je golom zaključio Lautaro Martinez, da bi u 83. minuti postavio konačni rezultat i zabio prvi gol u Africi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku