VIDEO Pogledajte reakciju obitelji Domena Prevca nakon osvajanja zlatnog odličja na ZOI

Domen Prevc nastavio je sa sjajnom formom i osvojio zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama na velikoj skakaonici. Slovenac je pobjedu osigurao sjajnim skokom u drugoj seriji, a do zlata je stigao skokovima od 138,5 i 141,5 metara. Obitelj je to znala proslaviti.

Prevc je vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa, a ranije je ove godine pobijedio i na Novogodišnjoj turneji Četiri skakaonice te na Svjetskom prvenstvu u skijaškim letovima.

Na Igrama je osvojio tri medalje, a ovo je bila prva olimpijska pobjeda za Sloveniju u skijaškim skokovima.