VIDEO Pogledajte fantastičnu asistenciju Livaje i eurogol Varaždinaca za izjednačenje

Varaždin u 24. kolu HNL-a igra protiv drugoplasiranog Hajduka. Splićani su poveli u 23. minuti susreta nakon što je zabio Ante Rebić.

Dugo je tekla akcija nakon kornera, a na kraju je lopta došla do Livaje koji je škaricama vratio loptu u sredinu, a Rebić je zakucao za 0-1.

Vodstvo Hajduka nije dugo trajalo, u 40. minuti izjednačio je Tavares nakon što je lopta došla s desne strane i pogodio u rašlje.

Utakmica je još u tijeku.