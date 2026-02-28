Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRVO POLUVRIJEME

VIDEO Pogledajte fantastičnu asistenciju Livaje i eurogol Varaždinaca za izjednačenje

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hajduk Digital TV

VARAŽDIN - HAJDUK 1-1 Splićani su poveli u 23. minuti susreta nakon što je zabio Ante Rebić, a onda je golčinom izjednačio Tavares

Admiral

Varaždin u 24. kolu HNL-a igra protiv drugoplasiranog Hajduka. Splićani su poveli u 23. minuti susreta nakon što je zabio Ante Rebić. 

Dugo je tekla akcija nakon kornera, a na kraju je lopta došla do Livaje koji je škaricama vratio loptu u sredinu, a Rebić je zakucao za 0-1. 

Vodstvo Hajduka nije dugo trajalo, u 40. minuti izjednačio je Tavares nakon što je lopta došla s desne strane i pogodio u rašlje. 

Utakmica je još u tijeku. 

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
OSTALO

