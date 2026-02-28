VARAŽDIN - HAJDUK 1-1 Splićani su poveli u 23. minuti susreta nakon što je zabio Ante Rebić, a onda je golčinom izjednačio Tavares
PRVO POLUVRIJEME
VIDEO Pogledajte fantastičnu asistenciju Livaje i eurogol Varaždinaca za izjednačenje
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin u 24. kolu HNL-a igra protiv drugoplasiranog Hajduka. Splićani su poveli u 23. minuti susreta nakon što je zabio Ante Rebić.
Dugo je tekla akcija nakon kornera, a na kraju je lopta došla do Livaje koji je škaricama vratio loptu u sredinu, a Rebić je zakucao za 0-1.
Vodstvo Hajduka nije dugo trajalo, u 40. minuti izjednačio je Tavares nakon što je lopta došla s desne strane i pogodio u rašlje.
Utakmica je još u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku