Obavijesti

Sport

Komentari 1
ISKLJUČEN JE

VIDEO Pogledajte ružan ispad trenera niželigaške momčadi!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte ružan ispad trenera niželigaške momčadi!
Foto: Screenshot/Facebook

Trenere često ponese strast, ali ovog puta je trener Bratstva iz Kunovca pretjerao u reakciji prema glavnom sucu...

Niže lige domaćeg nogometa redovito ponude zanimljivih situacija, a tako je bilo i ovoga puta. Strast ponekad prijeđe granicu dobrog ukusa, a upravo to se dogodilo na utakmici Podravca iz Virja i Bratstva iz Kunovca. 

Naime, trener Bratstva Dejan Zrinski imao je "žutu minutu". Prvo je uletio na travnjak i uzrokovao prekid utakmice, zbog čega je dobio crveni karton, a onda je i fizički nasrnuo na suca utakmice! 

Kad je već zaradio isključenje, odgurnuo je glavnog suca, a daljnju eskalaciju morao je spriječiti pomoćni sudac. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!
IDEMO NA MUNDIJAL

Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!

HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3-1: Uvjerljiva i, možemo reći, dominantna pobjeda Hrvatske od 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70') pred 7846 gledatelja na Rujevici
Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'
NAKON POBJEDE

Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'

​Srpski mediji ističu kako su Farski Otoci šokirali Hrvatsku u 15. minuti, ali kako se onda dogodilo ono što su svi očekivali, dok SportSport iz BiH piše kako neki vide Hrvatsku na vrhu svijeta ​
Bomba iz Maksimira: Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo!
DOZNAJU 24SATA

Bomba iz Maksimira: Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo!

Hrvatski reprezentativni golman trenutačno ne proživljava najbolje dane u Gironi, a koje mjesto bi ga ponovno bolje moglo vratiti 'u orbitu' nego li njegov Maksimir. A i on bi svakako mogao pomoći Dinamu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025