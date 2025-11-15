Trenere često ponese strast, ali ovog puta je trener Bratstva iz Kunovca pretjerao u reakciji prema glavnom sucu...
ISKLJUČEN JE
VIDEO Pogledajte ružan ispad trenera niželigaške momčadi!
Čitanje članka: < 1 min
Niže lige domaćeg nogometa redovito ponude zanimljivih situacija, a tako je bilo i ovoga puta. Strast ponekad prijeđe granicu dobrog ukusa, a upravo to se dogodilo na utakmici Podravca iz Virja i Bratstva iz Kunovca.
Naime, trener Bratstva Dejan Zrinski imao je "žutu minutu". Prvo je uletio na travnjak i uzrokovao prekid utakmice, zbog čega je dobio crveni karton, a onda je i fizički nasrnuo na suca utakmice!
Kad je već zaradio isključenje, odgurnuo je glavnog suca, a daljnju eskalaciju morao je spriječiti pomoćni sudac.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku