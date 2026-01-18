VIDEO Pogledajte sjajan nokaut Vrtačića u stilu Mirka Filipovića

Odličnu borbu odradio je u sklopu KSW eventa hrvatski MMA borac Andi Vrtačić. Pobijedio je domaćeg Mateusza Golu u Radomu lijevim high-kickom. Cijelu borbu Hrvat je dominirao i osmi put u karijeri pobijedio
Hrvatski MMA borac Andi Vrtačić u subotu je velemajstorski nokautirao Mateusza Golu u poljskom Radomu. Hrvat se natječe u srednjoj kategoriji i gotovo godinu dana od iznenađujućeg nokauta protiv Cezaryja Kesika ponovno je briljirao na još jednom KSW eventu.
Kroz cijeli meč Vrtačić se dobro kretao i uspio parirati Goli s lakoćom. Sredinom druge runde nokautirao je lijevim high-kickom nemoćnog domaćina u stilu Mirka Filipovića. Sudac je bio primoran prekinuti borbu, a Gola je šesti put u karijeri poražen.
Vrtačiću je ovo osma službena pobjeda i peta s nokautom. Tri puta je do sad gubio, a ovo mu je četvrta pobjeda na posljednjih pet mečeva. Pobjedu je posvetio kćeri koja je nedavno proslavila sedmi rođendan.
