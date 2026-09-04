VIDEO Pogledajte sjajne obrane Kuzme i Mande u Njemačkoj! Briljirali su u derbiju Bundeslige

Magdeburg je upisao drugu pobjedu na početku sezone u njemačkoj Bundesligi. U derbiju drugog kola svladao je Füchse Berlin 36-32 pred svojim navijačima. Hrvatski reprezentativni vratari imali su podijeljenu minutažu. Matej Mandić započeo je susret i do odlaska na odmor zabilježio tri obrane, nakon čega je mjesto među vratnicama preuzeo Dominik Kuzmanović.

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Kuzmanović je prvu intervenciju upisao praktički u posljednjem napadu prvog poluvremena. U nastavku je dobio veću ulogu i do kraja susreta skupio ukupno osam obrana. Posebno se izdvojila njegova reakcija kod jednog od pokušaja berlinskih rukometaša kada je udarac zaustavio glavom.

Obranu pogledajte OVDJE.

Füchse je tijekom susreta pokušavao držati priključak, ali Magdeburg je na kraju zadržao prednost i zaključio utakmicu s četiri pogotka viška. Nakon dva odigrana kola Magdeburg ima maksimalna četiri boda, dok su Mandić i Kuzmanović u prva dva nastupa sezone već dobili priliku pokazati se na najvišoj razini njemačkog rukometa. Hrvatskom dvojcu trener u klubu je još jedan Hrvat, Dino Špiranec. On je u Magdeburgu više od tri godine trener golmanima, a prvi put surađuje s dva Hrvata na golu njemačkog diva.