VIDEO Pogledajte oštar start Martina i kontroverznu odluku suca. Simeone je pobjesnio

Na utakmici Atletico Madrida i Barcelone dogodila se kontroverzna situacija na početku drugog poluvremena. Barcelonin stoper Gerard Martin oštro je startao na loptu i izbio je, ali nakon toga sa džonom nagazio na zglob Tiaga Almade.

Sudac je prvotno dao crveni karton španjolskom stoperu, ali nakon naknadne provjere promijenio je odluku. Odlučio je dati Martinu žuti karton na što je cijela klupa Atletica poludjela. Simeone je burno reagirao na kontroverznu odluku glavnog suca Matea Busquetsa.

Atletico je u sedmoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela ostao bez Nice Gonzaleza. On je pocrvenio nakon oštrog starta nad Lamineom Yamalom. Gol za Atletico zabio je Giovanni Simeone, a za Barcelonu Marcus Rashford.