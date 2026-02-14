Obavijesti

UZ ZAPREŠIĆ BOYSE

VIDEO Pogledajte što hokejaši Češke slušaju u svlačionici prije izlaska na led. Iznenadit ćete se

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Screenshot Facebook / Zaprešić Boys

Zaprešić Boysi na svojim društvenim mrežama objavili su video na kojemu se vide češki hokejaški reprezentativci koji u svlačionici prije izlaska na led slušaju pjesmu "Igraj moja Hrvatska"

Pjesme popularnih Zaprešić Boysa odavno su postale zvučna kulisa uspjeha hrvatskog sporta, no malo tko je očekivao da će se navijački stihovi na hrvatskom jeziku oriti i u svlačionicama stranih reprezentacija. Već neko vrijeme kruži priča o neobičnoj povezanosti čeških hokejaša i hrvatskih navijačkih himni, a korijen te fascinacije seže do najjače hokejaške lige na svijetu, američkog NHL-a.

Glazbena grupa na svojim društvenim mrežama podijelila je video na kojemu se vide češki hokejaški reprezentativci koji u svlačionici prije izlaska na led slušaju pjesmu "Igraj moja Hrvatska". Na iznenađenje svih, pjesma na hrvatskom nabrijavala ih je prije utakmice protiv Kanade. Na kraju su Kanađani slavili 5-0.

- I malo sa ZOI...Već standardno češka reprezentacija hokeja na ledu prije svake utakmice nabrijava se uz Zaprešić Boyse - napisali su na društvenim mrežama. 

Naime, ovo nije prvi put da su češki reprezentativci slušali Zaprešić Boyse prije utakmice. Češke hokejaške zvijezde David Krejčí i David Pastrňák tijekom zagrijavanja njihove momčadi Boston Bruinsa često znaju puštati stihove pjesama Zaprešić Boysa. 

