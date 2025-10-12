Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROMAŠIO TRI VELIKE ŠANSE

VIDEO Pogledajte što je radio Dušan Vlahović prije utakmice s Albanijom. Jedan je od tragičara

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte što je radio Dušan Vlahović prije utakmice s Albanijom. Jedan je od tragičara
Foto: Screenshot/Tiktok

Vlahović je protiv Albanije promašio čak tri velike prilike. Za Juventus je ove sezone zabio četiri gola u osam utakmica

Srpska si je reprezentacija porazom od Albanije (0-1) značajno umanjila šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine. Albanci su se odvojili na drugom mjestu s četiri boda više i utakmicom više od Srbije, a srpska javnost dan nakon utakmice traži uzroke poraza. Juventusov napadač Dušan Vlahović označen je kao jedan od glavnih krivaca za poraz, a u javnost je izašao i video koji mu neće pomoći u borbi s kritikama.

Naime, Vlahovića su snimili kako prije utakmice protiv Albanije pije kavu sa slušalicama u ušima. Iako nije napravio nikakav zločin, rijetkost je za vidjeti da nogometaši konzumiraju kavu neposredno prije utakmice.

@sportissimo.rs Čudan ritual ili ipak ne? 👀 #sportissimo #fudbal #srbija ♬ original sound - sportissimo.rs

Vlahović je protiv Albanije promašio čak tri velike prilike. Za Juventus je ove sezone zabio četiri gola u osam utakmica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
NA KORNATIMA

Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025