VIDEO Pogledajte što je radio Dušan Vlahović prije utakmice s Albanijom. Jedan je od tragičara

Srpska si je reprezentacija porazom od Albanije (0-1) značajno umanjila šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine. Albanci su se odvojili na drugom mjestu s četiri boda više i utakmicom više od Srbije, a srpska javnost dan nakon utakmice traži uzroke poraza. Juventusov napadač Dušan Vlahović označen je kao jedan od glavnih krivaca za poraz, a u javnost je izašao i video koji mu neće pomoći u borbi s kritikama.

Naime, Vlahovića su snimili kako prije utakmice protiv Albanije pije kavu sa slušalicama u ušima. Iako nije napravio nikakav zločin, rijetkost je za vidjeti da nogometaši konzumiraju kavu neposredno prije utakmice.

Vlahović je protiv Albanije promašio čak tri velike prilike. Za Juventus je ove sezone zabio četiri gola u osam utakmica.