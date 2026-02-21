VIDEO Pogledajte što je Tudor napravio prije prve presice. Englezi su oduševljeni potezom

Obavijesti

LIJEPA GESTA HRVATA

Igor Tudor preuzeo je Spurse da spasi sezonu londonskog kluba. Hrvatski trener iznenadio je sve prisutne na prvoj presici, a prije toga odveo je momčad na večeru. Prvi test Hrvatu slijedu u nedjelju protiv Arsenala

Hrvatski trener Igor Tudor (47) dobio je najzahtjevniji posao u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Preuzeo je premierligaša Tottenham Hotspur koji se nalazi na 16. mjestu engleskog prvenstva. Na klupi kluba iz sjevernog Londona bit će do kraja sezone i pokušat će spasiti obraz aktualnom osvajaču Europske lige te zadržati prvoligaški status. Na prvoj presici iznenadio je sve svojom srčanošću i susretljivošću.

Prije početka presice pozdravio je svakog novinara u dvorani. Zatim se vratio na predviđeno mjesto i započeo odgovarati na pitanja. Prije nekoliko dana odveo je prvotimce na zajedničku večeru u cilju osnaživanja duha momčadi i boljeg upoznavanja prvotimaca.

Tottenham je nakon 26 kola osvojio 29 bodova i nalaze se tek pet bodova iznad West Hama koji je prvi u relegacijskoj zoni. Prvi test hrvatski trener imat će u nedjelju protiv Arsenala. Derbi sjevernog Londona počinje u 17.30 sati i moći ćete ga pratiti na kanalu Arena Sport 1.

