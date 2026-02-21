VIDEO Pogledajte što je Tudor napravio prije prve presice. Englezi su oduševljeni potezom

Hrvatski trener Igor Tudor (47) dobio je najzahtjevniji posao u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Preuzeo je premierligaša Tottenham Hotspur koji se nalazi na 16. mjestu engleskog prvenstva. Na klupi kluba iz sjevernog Londona bit će do kraja sezone i pokušat će spasiti obraz aktualnom osvajaču Europske lige te zadržati prvoligaški status. Na prvoj presici iznenadio je sve svojom srčanošću i susretljivošću.

Prije početka presice pozdravio je svakog novinara u dvorani. Zatim se vratio na predviđeno mjesto i započeo odgovarati na pitanja. Prije nekoliko dana odveo je prvotimce na zajedničku večeru u cilju osnaživanja duha momčadi i boljeg upoznavanja prvotimaca.

Tottenham je nakon 26 kola osvojio 29 bodova i nalaze se tek pet bodova iznad West Hama koji je prvi u relegacijskoj zoni. Prvi test hrvatski trener imat će u nedjelju protiv Arsenala. Derbi sjevernog Londona počinje u 17.30 sati i moći ćete ga pratiti na kanalu Arena Sport 1.