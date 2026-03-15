VIDEO Pogledajte suludi potez Petkovićevog trenera u Turskoj. Svi prisutni ostali su u čudu

Trener Kocaelispora Selcuk Inan napravio je pravi dar mar na kraju utakmice protiv Konyaspora. Njegova momčad izgubila je 2-1, a gol su dobili u zadnjoj minuti sudačke nadoknade iz penala. Kocaelispor je poveo u 58. minuti pogotkom Serdara Dursuna; u 86. je izjednačio Slovenac Blaž Kramer, a u sudačkoj nadoknadi gol je zabio iz penala Jackson Muleka. Penal je skrivio nekadašnji igrač Rijeke Hrvoje Smolčić tako što je u svom kaznenom prostoru loptu dirao rukom.

Selcuk Inan poludio je na kraju susreta, točnije u trećoj minuti nadoknade. Cijeli stručni stožer, pričuve, pa čak i igrače na zagrijavanju izgurao je u svlačionicu. Dobio je crveni karton, a ovo je bio njegov znak protesta zbog upitnih sudačkih odluka na štetu njegovog kluba.

Glavni sudac na susretu bio je Cihan Aydin, isti na kojeg su se predstavnici, igrači i trenerski stožer Kocaelispora žalili dva tjedna prije u kontroverznom porazu od Besiktasa (1-0). Kocaelisporu je sudio do sad na četiri utakmice; momčad Hrvoja Smolčića i Brune Petkovića pobijedila je tek jednom, a tri puta gubila.

Kocaelispor je trenutačno sedma momčad prvenstva s 33 boda u 26 kola. Imaju jedan od najgorih napada lige s tek 23 zabijena gola, ali solidnu obranu s njih 27 primljenih. Od relegacijske zone bježe 12 bodova, a do kraja sezone ostalo je još osam kola. Bruno Petković nije nastupio na susretu zbog manjka spremnosti, a Smolčić je odigrao cijeli susret.