VIDEO Pogledajte susret trenera Bayerna i Dinama nakon 9-2. Jakirović je gestikulirao rukama

Sergej Jakirović uveo je Dinamo u Ligu prvaka, ali već u prvoj utakmici osjetio je na vlastitoj koži da je to ipak neka druga razina. A Bayern mu je zadao poraz koji će jako dugo boljeti.

Hrvatski prvak izgubio je od njemačkog velikana 9-2 u prvom kolu Lige prvaka. Bayern je poveo 3-0, 'modri' su u dvije minute nastavka zabili dva gola i donijeli nadu navijačima da mogu do senzacionalnog boda, no onda se probudio div i brojao do devet. Hvatao se Jakirović za glavu, kao da je zazivao buđenje iz tog groznog sna, no domaći igrači bili su neumoljivi.

Muenchen: Razočarani igrači GNK Dinamo nakon izgubljene utakmice protiv Bayerna 9:2

A to je, čini se, zasmetalo treneru Dinama. Nakon utakmice zadržao se neko vrijeme u razgovoru s trenerom Bayerna Vincentom Kompanyjem. Jakirović je pokazao prema semaforu i nešto gestikulirao, kao da je Belgijcu htio reći 'pa zar ste stvarno morali biti tako nemilosrdni'.

Kompany je mirno slušao, ali je izgledao kao da mu je neugodno. Ipak, kako je otkrio Harry Kane, on je taj koji je rekao igračima da budu nemilosrdni i da napadaju dok god traje utakmica. Pa makar to bilo malo i nesportski dok protivnik leži na podu već pregažen.

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka

Ovaj bolni poraz je navijačima Dinama probudio grozne uspomene na ona vremena kada je klub bio kanta za napucavanje u Europi. Nadaju se da je ovo bila samo jedna katastrofalna večer koja neće ostaviti veće posljedice.