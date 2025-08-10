Obavijesti

Sport

Komentari 15
OVACIJE ZA HRVATA

VIDEO Pogledajte trenutak kad je Ivan Perišić izlazio iz igre: Cijeli stadion se ustao na noge

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte trenutak kad je Ivan Perišić izlazio iz igre: Cijeli stadion se ustao na noge
Foto: Screenshot/SportKlub

Hrvatsko krilo sjajnim je nastupom zaradilo ocjenu 9,4 prema Sofascoreu, a možda bi stigao zabiti još koji gol ili asistirati da ga trener nije izvukao iz igre 15-ak minuta prije kraja...

Ivan Perišić (36) oduševio je Nizozemce fantastičnom izvedbom protiv Sparte Rotterdam (gol i dvije asistencije u pobjedi 6-1) i gestom prema suigraču dok je izlazio iz igre, a veliku večer Hrvata prepoznali su i navijači PSV-a

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dalić o Perišiću na Poljudu 00:33
Dalić o Perišiću na Poljudu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

Perišić je u 73. minuti izašao iz igre pri rezultatu 5-1, a navijači nizozemskog velikana nagradili su ga ovacijama. 

Ovacije za Perišića pogledajte OVDJE

Hrvatsko krilo sjajnim je nastupom zaradilo ocjenu 9,4 prema Sofascoreu, a možda bi stigao zabiti još koji gol ili asistirati da ga trener nije izvukao iz igre 15-ak minuta prije kraja... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 15
UŽIVO Strani transferi: Engleski prvak prodao Urugvajca, Milan želi dovesti napadača Uniteda?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Engleski prvak prodao Urugvajca, Milan želi dovesti napadača Uniteda?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymar ju je varao, lagao i povrijedio. Sada čekaju novo dijete: 'Ponosna sam na tebe'

Neymar ponovno ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerka, a bavi se i modelingom. Nekoliko mu je puta oprostila nevjeru
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025