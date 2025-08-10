Hrvatsko krilo sjajnim je nastupom zaradilo ocjenu 9,4 prema Sofascoreu, a možda bi stigao zabiti još koji gol ili asistirati da ga trener nije izvukao iz igre 15-ak minuta prije kraja...
OVACIJE ZA HRVATA
VIDEO Pogledajte trenutak kad je Ivan Perišić izlazio iz igre: Cijeli stadion se ustao na noge
Čitanje članka: < 1 min
Ivan Perišić (36) oduševio je Nizozemce fantastičnom izvedbom protiv Sparte Rotterdam (gol i dvije asistencije u pobjedi 6-1) i gestom prema suigraču dok je izlazio iz igre, a veliku večer Hrvata prepoznali su i navijači PSV-a.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Perišić je u 73. minuti izašao iz igre pri rezultatu 5-1, a navijači nizozemskog velikana nagradili su ga ovacijama.
Ovacije za Perišića pogledajte OVDJE
Hrvatsko krilo sjajnim je nastupom zaradilo ocjenu 9,4 prema Sofascoreu, a možda bi stigao zabiti još koji gol ili asistirati da ga trener nije izvukao iz igre 15-ak minuta prije kraja...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku