VIDEO Pogledajte trenutak kad je Ivan Perišić izlazio iz igre: Cijeli stadion se ustao na noge

Ivan Perišić (36) oduševio je Nizozemce fantastičnom izvedbom protiv Sparte Rotterdam (gol i dvije asistencije u pobjedi 6-1) i gestom prema suigraču dok je izlazio iz igre, a veliku večer Hrvata prepoznali su i navijači PSV-a.

Perišić je u 73. minuti izašao iz igre pri rezultatu 5-1, a navijači nizozemskog velikana nagradili su ga ovacijama.

Hrvatsko krilo sjajnim je nastupom zaradilo ocjenu 9,4 prema Sofascoreu, a možda bi stigao zabiti još koji gol ili asistirati da ga trener nije izvukao iz igre 15-ak minuta prije kraja...