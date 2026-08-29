Obavijesti

Sport

Komentari 0
SUSRET ZA PAMĆENJE

VIDEO Pogledajte trenutak kad je sin legendarnog komentatora Edina Avdića upoznao 'Džokera'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Pogledajte trenutak kad je sin legendarnog komentatora Edina Avdića upoznao 'Džokera'
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dirljiv susret u Areni; Jokić zagrlio sina pokojnog Edina Avdića, a dječak mu dobacio: 'Koliki si!'. Srbija je pritom razbila Island i zakoračila prema SP-u 2027

Admiral

Jedan od emotivnijih trenutaka nakon košarkaške utakmice Srbije i Islanda dogodio se daleko od parketa. Nikola Jokić nakon susreta nije prošao nezapaženo ni u hodnicima Beogradske arene, gdje ga je čekao Isak, sin pokojnog sportskog komentatora Edina Avdića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Čistio je štale, nitko nije htio s njim na basket, zezali ga da je debeo: Sad je najbolji u NBA ligi 00:57
Čistio je štale, nitko nije htio s njim na basket, zezali ga da je debeo: Sad je najbolji u NBA ligi | Video: 24sata/Video

Košarkaški savez Srbije objavio je snimku njihova susreta. Isak je pred Jokića stigao u dresu Denver Nuggetsa s prezimenom srpskog centra na leđima. Jokić mu je prišao nasmijan, zagrlio ga i pozdravio riječima: "Gdje si, legendo!". Dječak je potom pogledao prema Jokiću i u šali rekao: "Koliki si!". Nakon zajedničke fotografije poslao je poruku podrške reprezentaciji: "Hajde, pa da osvojite zlato!".

Susret je imao dodatnu težinu zbog Isakova oca. Edin Avdić, jedan od najprepoznatljivijih košarkaških komentatora na prostoru bivše Jugoslavije, preminuo je 3. lipnja. Tijekom dugogodišnje karijere bio je posebno poznat po televizijskim prijenosima za Arenu Sport, koje je često radio u tandemu s Nenadom Kostićem.

Avdić je bio prepoznat po detaljnim analizama, velikom poznavanju košarke i osebujnom komentatorskom izrazu. Osim televizijskih prijenosa, sudjelovao je u emisijama i podcastima posvećenima NBA ligi, Euroligi i regionalnoj košarci, a s Jokićem je tijekom karijere više puta razgovarao u intervjuima.

Beograd: Komemoracija povodom smrti Edina Avdića, novinara i komentatora
Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Na parketu je Srbija prethodno napravila važan korak prema Svjetskom prvenstvu 2027. godine. Island je svladan rezultatom 102-73, a situaciju u skupini J dodatno su joj olakšali porazi Italije i Litve. Srbija je time stekla dvije pobjede prednosti u odnosu na konkurente.

Najviše je zabio Nikola Tanasković, koji je utakmicu završio s 23 poena i pet skokova. Nikola Jović ubacio je 21 poen, dok je Marko Gudurić pridodao 17 poena i šest asistencija. Jokić je imao skromniji učinak u napadačkom dijelu sudačke statistike, ali je susret završio sa šest poena, 13 skokova i šest asistencija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Barcola je na korak od Liverpoola, Morata je napravio neočekivan transfer
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcola je na korak od Liverpoola, Morata je napravio neočekivan transfer

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda
FOTO: MELISSA SATTA

Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Sada je pronašla novu ljubav i opet zapalila mreže
Raspored HNL-a i Europe. Stigle nove satnice za prvenstvo i Kup
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Stigle nove satnice za prvenstvo i Kup

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026