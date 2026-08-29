VIDEO Pogledajte trenutak kad je sin legendarnog komentatora Edina Avdića upoznao 'Džokera'

Jedan od emotivnijih trenutaka nakon košarkaške utakmice Srbije i Islanda dogodio se daleko od parketa. Nikola Jokić nakon susreta nije prošao nezapaženo ni u hodnicima Beogradske arene, gdje ga je čekao Isak, sin pokojnog sportskog komentatora Edina Avdića.

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Košarkaški savez Srbije objavio je snimku njihova susreta. Isak je pred Jokića stigao u dresu Denver Nuggetsa s prezimenom srpskog centra na leđima. Jokić mu je prišao nasmijan, zagrlio ga i pozdravio riječima: "Gdje si, legendo!". Dječak je potom pogledao prema Jokiću i u šali rekao: "Koliki si!". Nakon zajedničke fotografije poslao je poruku podrške reprezentaciji: "Hajde, pa da osvojite zlato!".

Susret je imao dodatnu težinu zbog Isakova oca. Edin Avdić, jedan od najprepoznatljivijih košarkaških komentatora na prostoru bivše Jugoslavije, preminuo je 3. lipnja. Tijekom dugogodišnje karijere bio je posebno poznat po televizijskim prijenosima za Arenu Sport, koje je često radio u tandemu s Nenadom Kostićem.

Avdić je bio prepoznat po detaljnim analizama, velikom poznavanju košarke i osebujnom komentatorskom izrazu. Osim televizijskih prijenosa, sudjelovao je u emisijama i podcastima posvećenima NBA ligi, Euroligi i regionalnoj košarci, a s Jokićem je tijekom karijere više puta razgovarao u intervjuima.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Na parketu je Srbija prethodno napravila važan korak prema Svjetskom prvenstvu 2027. godine. Island je svladan rezultatom 102-73, a situaciju u skupini J dodatno su joj olakšali porazi Italije i Litve. Srbija je time stekla dvije pobjede prednosti u odnosu na konkurente.

Najviše je zabio Nikola Tanasković, koji je utakmicu završio s 23 poena i pet skokova. Nikola Jović ubacio je 21 poen, dok je Marko Gudurić pridodao 17 poena i šest asistencija. Jokić je imao skromniji učinak u napadačkom dijelu sudačke statistike, ali je susret završio sa šest poena, 13 skokova i šest asistencija.