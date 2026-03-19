SKORO REPLICIRAO TRUBINA

VIDEO Pogledajte trenutak u kojem je Zlomislić zamalo zabio za produžetke u Strasbourgu!

Piše Petar Božičević,
VIDEO Pogledajte trenutak u kojem je Zlomislić zamalo zabio za produžetke u Strasbourgu!
Nogometaši Rijeke odigrali su sjajnu utakmicu i remijem u Strasbourgu (1-1) ispali u osmini finala Konferencijske lige. Hrabro je hrvatski prvak igrao u cijeloj utakmici, a u 93. minuti je zamalo stigao do produžetaka i to preko golmana Zlomislića!

Naime, Dantas se spremao izvesti korner, a Rijeka više nije imala što čekati i napadu se priključio Zlomislić. Dantas je ubacio iz kornera, Adu-Adjei prebacio glavom na drugu stativu, a tamo se našao Zlomislić kojeg su centimetri dijelili od gola kojim bi Rijeci osigurao produžetke. Situaciju pogledajte OVDJE

Mnoge je ta situacija podsjetila na onu iz 8. kola Lige prvaka u kojem je golman Benfice Anatoliy Trubin u sudačkoj nadoknadi zabio za 4-2 protiv Real Madrida i osigurao lisabonskom klubu plasman među 24 najbolja i prolazak dalje. Ovog puta, Zlomislić je ostao zamalo "kratak"... 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj
VIDEO Strasbourg - Rijeka 1-1: Prvak junački pao u Francuskoj

Šteta! Fruk je doveo Rijeku u vodstvo u 21. minuti, a imali su gosti još nekoliko dobrih situacija za povesti 0-2. Ipak, gol Barca u 71. minuti presudio je ovaj dvoboj. U četvrtfinalu Strasbourg ide na Mainz
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'
Koga ljubi najbolji igrač HNL-a? 'Trostruka kruna je osigurana'

Toni Fruk prošle je sezone osvojio sve: titule, priznanja i srce djevojke! Toni je zaprosio djevojku Karlu nakon sjajne sezone s Rijekom. Ljubav jača od nogometne slave

