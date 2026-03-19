VIDEO Pogledajte trenutak u kojem je Zlomislić zamalo zabio za produžetke u Strasbourgu!

Nogometaši Rijeke odigrali su sjajnu utakmicu i remijem u Strasbourgu (1-1) ispali u osmini finala Konferencijske lige. Hrabro je hrvatski prvak igrao u cijeloj utakmici, a u 93. minuti je zamalo stigao do produžetaka i to preko golmana Zlomislića!

Naime, Dantas se spremao izvesti korner, a Rijeka više nije imala što čekati i napadu se priključio Zlomislić. Dantas je ubacio iz kornera, Adu-Adjei prebacio glavom na drugu stativu, a tamo se našao Zlomislić kojeg su centimetri dijelili od gola kojim bi Rijeci osigurao produžetke. Situaciju pogledajte OVDJE

Mnoge je ta situacija podsjetila na onu iz 8. kola Lige prvaka u kojem je golman Benfice Anatoliy Trubin u sudačkoj nadoknadi zabio za 4-2 protiv Real Madrida i osigurao lisabonskom klubu plasman među 24 najbolja i prolazak dalje. Ovog puta, Zlomislić je ostao zamalo "kratak"...