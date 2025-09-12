Obavijesti

ZATRESAO JE OBRUČ

VIDEO Pogledajte zakucavanje 'Baby Jokića' preko suparnika!

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/SportKlub

Sengunu predviđaju veliku karijeru, a na dvoboju protiv Srbije u grupnoj fazi odigrao je fantastično i zabio 28 poena, uz 13 skokova i osam asistencija

Turska i Grčka sastale su se u polufinalu EuroBasketa u Latviji, a dvoboj od početka ide jednosmjernom ulicom. Turci su se rano odvojili i na poluvrijeme otišli s 18 poena razlike, ali potez utakmice dogodio se u četvrtoj minuti druge četvrtine. 

Grci su izgubili loptu na svojoj polovici i ona je stigla do Alperena Senguna. "Baby Jokić", kako ga zovu, sjurio se prema grčkom košu, skočio i zakucao preko suparnika na oduševljenje turskih navijača. 

