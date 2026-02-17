VIDEO Pogledajte zašto je Jose Mourinho isključen protiv Reala

Uefa Liga prvaka ponovno je ponudila dramu, a u središtu se, nimalo iznenađujuće, našao José Mourinho. Trener Benfice isključen je u 85. minuti napete utakmice protiv Real Madrida, nakon što je burno prosvjedovao kod suca zbog odluke da ne isključi igrača Reala, Viníciusa Júniora.

Utakmica doigravanja za nokaut fazu na Estádio da Luzu u Lisabonu već je bila naelektrizirana. Real Madrid vodio je 1-0 golom Viníciusa Júniora, a ista brazilska zvijezda našla se u centru kontroverze pet minuta prije kraja.

Foto: Rodrigo Antunes

Nakon što je napravio prekršaj nad Richardom Ríosom, za koji su mnogi smatrali da zaslužuje drugi žuti karton, francuski sudac François Letexier ostao je nijem. To je bio okidač za Mourinha, koji je burno prosvjedovao uz aut-liniju i zaradio izravni crveni karton. Scenu možete pogledati klikom OVDJE.

Crveni karton i show na tribinama

Mourinhova reakcija uslijedila je nakon što sudac Letexier nije pokazao drugi žuti karton Viníciusu za očit prekršaj, unatoč tome što je Brazilac već imao opomenu zbog proslave gola. Nedosljednost u suđenju izazvala je bijes portugalskog stručnjaka, koji je smatrao da je njegova momčad oštećena u ključnom trenutku susreta.

Cijeli incident pretvorio se u klasični "Mourinho show". Nakon isključenja, Portugalac nije otišao u svlačionicu, već je sjeo u prvi red tribina odmah iza klupe, podsjetivši mnoge na legendarnu scenu Arsènea Wengera na Old Traffordu.

Foto: Rodrigo Antunes

Mourinhov crveni karton dobiva na težini kada se uzme u obzir širi kontekst. Utakmica je već bila napeta zbog navodnih rasističkih uvreda koje je igrač Benfice Gianluca Prestianni uputio Viníciusu, što je dovelo i do privremenog prekida. Uz to, isključenje znači da Mourinho neće moći voditi svoju momčad u uzvratu na Santiago Bernabéuu, stadionu na kojem je proveo tri godine kao trener Reala, što je razočaralo ljubitelje nogometa koji su iščekivali njegov povratak.