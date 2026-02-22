VIDEO Pogledajte sramotan potez hajdukovca za isključenje

Hajduk je pobijedio Rijeku 1-0 u 23. kolu HNL-a na Poljudu, a jedini je gol zabio Marko Livaja u 79. minuti. Ipak, u istoj se sekvenci dogodila i jedna ružna scena.

Naime, u začetku akcije koja je prethodila golu Niko Sigur je završio na travnjaku, a Stjepan Radeljić mu je verbalno poručio da ustane. Nakon što je Livaja zabio gol, Sigur je verbalnu paljubu uzvratio riječkom stoperu, ali navodno ga čak i pljunuo?!

Sudac Dario Bel bio je vrlo blizu cijele situacije i Hajdukovom veznjaku pokazao je crveni karton. Situaciju pogledajte OVDJE

O toj je situaciji nakon utakmice govorio i trener splitskog kluba Gonzalo Garica.

- Situacija oko Sigura? Nisam vidio. Ako se dogodilo, onda ok. Četvrti sudac mi je rekao da se radi o pljuvanju - rekao je.

Sigur je ove sezone odigrao 26 utakmica i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. Za kanadsku reprezentaciju nastupio je 15 puta i zabio dva gola, a na ljeto ga vjerojatno čeka nastup na Mundijalu.