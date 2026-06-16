VIDEO 'Pogodili smo!': Sjetite se kako su hajdukovci 2009. slavili zbog Žiline. Uslijedio je debakl

Kuglice su u ždrijebu kvalifikacija za Europsku ligu Hajduku dodijelile MŠK Žilinu, ime koje kod starijih navijača splitskog kluba budi isključivo gorka sjećanja. Iako na papiru možda ne zvuče kao europski velikan, slovački "Šošoni" iz istoimenog grada klub su bogate povijesti i momčad koja je prije 15 godina zavila Poljud u crno. Novi dvoboj bit će prilika za ispravljanje starih računa, ali i ogroman test za "bijele", jer Žilina je daleko od bezazlenog protivnika.

Svi se sjećaju poljudske noćne more

Ljeta 2009. Hajduk je s optimizmom ušao u treće kolo kvalifikacija za Europsku ligu. Prva utakmica u Slovačkoj završila je obećavajućim rezultatom 1-1. Brazilac Rafael Paraiba doveo je "bijele" u vodstvo, da bi domaći izjednačili preko Davida Kobylika iz penala. S golom u gostima, činilo se da je uzvrat na Poljudu tek formalnost koju treba odraditi pred punim tribinama.

A Poljud je bio krcat. Čak 28.000 navijača došlo je 6. kolovoza 2009. pogurati svoju momčad prema play-offu. Hajduk je dominirao, stvarao prilike, pleo mrežu oko gola Žiline, no lopta jednostavno nije htjela u mrežu. Kako je vrijeme odmicalo, nervoza se s tribina polako spuštala na teren.

I onda, u 76. minuti, uslijedio je šok. Hladan tuš koji se i danas pamti kao jedna od najtraumatičnijih europskih epizoda kluba. Ivan Lietava pobjegao je uspavanoj obrani Hajduka, izašao sam pred nemoćnog Danijela Subašića i mirno poslao loptu u mrežu za vodstvo od 1-0. Do kraja susreta Hajduk nije uspio zabiti, a posljednji zvižduk označio je veliku tugu na Poljudu i slavlje Slovaka.

Te je godine nastao i jedan od najpopularnijih videouradaka u povijesti domaćeg nogometa. Ivica Iko Buljan gledao je ždrijeb na ekranu, a počeo je zadovoljno navijati kada je vidio da su "bijeli" izvukli Živinu. Počeo je vikati: "Ajmo sad Hajduk, idemo Hajduk!", a zatim je sretnim tonom komentirao: "Al' smo ga pogodili!", smatrajući da se ždrijeb tada nasmiješio Splićanima.

Ante Miše zadovoljno je stisnuo šaku, ali na Poljudu nije uslijedilo slavlje, već jedan od najvećih europskih debakla "bijelih".

Sedam titula i povijesni nastup u Ligi prvaka

Poraz od Žiline bio je tim bolniji jer nije stigao od nekog europskog giganta, već od kluba koji je tada bio u usponu. No, podcjenjivanje Žiline bila bi pogreška. Riječ je o jednom od najtrofejnijih slovačkih klubova, sa sedam osvojenih naslova prvaka i dva trofeja u nacionalnom kupu. Posljednji put su prvaci bili u sezoni 2016./2017. Svoju snagu potvrdili su već iduće sezone nakon izbacivanja Hajduka. U sezoni 2010./2011. ostvarili su povijesni uspjeh plasiravši se u grupnu fazu Lige prvaka, što je i danas njihov najveći europski doseg.

Redoviti su sudionici europskih kvalifikacija, a u novije vrijeme pokazali su zube u Konferencijskoj ligi. U sezoni 2021./2022. stigli su do samog play-offa za ulazak u grupe, izbacivši na tom putu momčadi poput ciparskog Apollona i kazahstanskog Tobola.

Današnja Žilina možda nema snagu one momčadi koja je igrala Ligu prvaka, ali i dalje predstavlja respektabilnog suparnika. Prošlu sezonu u slovačkoj Super Ligi završili su na četvrtom mjestu, čime su i osigurali izlazak u Europu. U 32 prvenstvene utakmice ostvarili su 15 pobjeda, sedam remija i deset poraza, s pozitivnom gol-razlikom 59:41.

To ih svrstava u vrh slovačkog nogometa, odmah iza neprikosnovenog Slovana iz Bratislave, Spartaka iz Trnave i DAC-a. Domaće utakmice igraju na stadionu Pod Dubňom, koji prima nešto manje od 12.000 gledatelja i gdje uvijek vlada borbena atmosfera.

Foto: Leonard Nincevic/Vecernji list

(*uz korištenje AI-ja)