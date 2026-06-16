Durdov se oprostio od Hajduka: Morao sam i mogao puno više...

Talentirani hajdukovac Bruno Durdov (18) napušta klub. Hajduk je dogovorio njegov transfer u poljski Gornik iz Zabrza, koji je za njegov dolazak srušio klupski transfer. Na adresu "bijelih" trebalo bi sjesti nešto manje od milijun eura.

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Osim toga, Hajduk je ugradio i klauzulu kojom mu pripada 25 posto od sljedećeg transfera, kao i pojedine bonuse koji bi mogli povećati iznos cijelog posla na otprilike 1,5 milijuna eura. Mladi hrvatski reprezentativac odigrao je 55 utakmica za splitski klub, smatralo ga se jednim od najvećih talenata Hajdukove akademije, a zabio je četiri gola za seniorsku momčad.

Durdov se u utorak oprostio od Hajduka emotivnom porukom koju je objavio na društvenoj mreži.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sine Zelic/PIXSELL

"Nakon 12 nevjerojatnih godina, vrijeme je da se rastanem s najdražim klubom. Previše lijepih uspomena i slika mi se veže za ovo posebno mjesto i hvala svim ljudima u klubu koji su učinili da mi to mjesto postane dom. Najviše hvala mojim najboljim suigračima i fizioterapeutima s kojima sam provodio najviše vremena i koji su, u svim mojim najtežim trenutcima, bili tu da mi podignu glavu. Mislim da sam morao i mogao dati puno puno više i ostaviti veći trag, ali na kraju odlazim ponosan jer znam da su se svi moji snovi pretvorili u stvarnost, baš tu gdje sam kao mali sanjao da se to desi."

"Privilegija je bila živjeti san svakog djeteta iz Dalmacije i ponos koji se ne može opisat... Zabit pred punim Poljudom, proslavit gol, dobit Dinama na Maksimiru i zaigrat s Idolom je ispunjenje svih mojih snova. Sada odlazim prema nekim novim izazovima i ciljevima, ali svi moji snovi ostaju bas tu na najdražem mjestu, na Poljudu."

"Žao mi je što je moja epizoda u Hajduku završila i što odlazim na valu nekih glupih i lažnih priča ali neka moja karijera priča za mene,a ja znam da ce pričat puno. HŽV!" - napisao je u objavi.