VIDEO Pokušao upasti na teren za vrijeme utakmice SP-a, ali se izblamirao. To su vidjeli milijuni

Tijekom utakmice Svjetskog prvenstva između SAD-a i Paragvaja (4-1), pokušaj jednog navijača da utrči na teren završio je prije nego što je i počeo. Snimka incidenta brzo je postala viralna, ali ne samo zbog komičnog neuspjeha. Autorova upotreba jedne riječi pokrenula je žustru i zabavnu raspravu koja je privukla stotine tisuća korisnika.

Na snimci se vidi kako navijač u crnoj majici i trapericama pokušava preskočiti ogradu i doći na travnjak, pokušavajući prevariti osiguranje. Kad se bacio, u istom trenutku na njega se baca nekoliko zaštitara koji ga obaraju na tlo i sprječavaju u njegovom naumu. "Streaker na utakmici SAD-a nije napravio ni jedan korak. Izvedba za sva vremena", napisao je korisnik X-a koji je podijelio video. Upravo je upotreba riječi "streaker" potaknula lavinu komentara.

Jasontheween & Yugi just witnessed a streaker trying to run into the pitch at the United States vs Paraguay World Cup opener right after USA scored a goal 😳😭 pic.twitter.com/u4bCmLJmvL — Salt 💫 (@ilySalt) June 13, 2026

Objava, koja je prikupila više od 1,6 milijuna pregleda, brzo se ispunila komentarima, a glavna točka prijepora postao je pojam "streaker". Naime, mnogi su korisnici istaknuli da je "streaker" po definiciji osoba koja na teren utrči bez odjeće. "Mislim da ne znaš što znači 'streaker'...", poručio je jedan korisnik, dok je drugi pojasnio: "Streaker je osoba koja utrči na teren gola. Ovaj čovjek je odjeven. On je samo uljez, a ne 'streaker'".

Autor objave uključio se u raspravu i branio svoj izbor riječi. "Ako pokuša utrčati na teren s namjerom da 'streaka', on je 'streaker'", odgovorio je. To je samo dodatno potaknulo raspravu, a jedan od komentara najbolje je sažeo zabavnu situaciju: "Doslovno plačem od smijeha jer se ne možeš nazvati 'streakerom' ako te sruše na samoj startnoj liniji".

*uz korištenje AI-ja