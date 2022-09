VIDEO Pokušao zakucati drškom reketa u finalu turnira! Publika izviždala Alexandera Bublika

Alexander Bublik jedan je od tenisača koji voli zabavljati publiku, ali u Metzu je možda i prešao granicu dobrog ukusa.

Naime, na break lopti Lorenza Sonega u drugom setu, Kazahstanac je nakon sjajnog servisa pokušao zakucati - drškom reketa!? Jasno, nije uspio završiti poen pa je Talijan osvojio gem, odnosno novi break.

Bilo je to pri rezultatu 7-6, 3-1 u korist Talijana, a Bublik je taj čitavi gem igrao onako, na svoj način. Od asova, servisa ispod ruke pa do zakucavanja drškom reketa... Svašta su gledatelji mogli vidjeti u tih nekoliko minuta. Jasno, u tom je trenutku Bublik imao male šanse za preokret, no takvim se potezima praktički predao, a publika je zvižducima pokazala što misli o tome.

Video pogledajte ovdje

Da stvar bude gora, Bublik to nije napravio u nekom egzibicijskom meču ili prvom kolu nekog turnira, napravio je to u finalu! Zbog toga je ostao na jednoj ATP tituli, a upisao šesti poraz u finalima.

