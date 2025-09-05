Obavijesti

Sport

Komentari 7
OGLASILA SE POLICIJA

VIDEO Policija privela muškarca koji je pljunuo igrača Hajduka! Prijeti mu 30 dana zatvora...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Policija privela muškarca koji je pljunuo igrača Hajduka! Prijeti mu 30 dana zatvora...
Foto: Čitatelj 24sata

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje događaja o kojemu smo zaprimili saznanja iz medija. Naime, nakon što je javno objavljena snimka na kojoj muškarac viče i psuje na drugog muškarca kojeg je na kraju događaja pljunuo, policija je pokrenula istraživanje koje je danas dovršeno, objavili su

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik je prije dva tjedna doživio verbalni napad u jednom splitskom kafiću gdje ga je huligan napao i pljunuo. Ekskluzivno smo objavili snimku, a sada se oglasila i policija koja je potvrdila kako je završila kriminalističko obrađivanje nad 25-godišnjim muškarcem.

POGLEDAJTE VIDEO: Muškarac pljunuo igrača Hajduka 

Pokretanje videa...

Osoba pljunula na Anthony Kalika 00:19
Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje događaja o kojemu smo zaprimili saznanja iz medija. Naime, nakon što je javno objavljena snimka na kojoj muškarac viče i psuje na drugog muškarca kojeg je na kraju događaja pljunuo, policija je pokrenula istraživanje koje je danas dovršeno.

Uhićen je i kriminalistički obrađen 25-godišnjak za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 18. kolovoza 2025. godine u Splitu na opisani način počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira radi čega će danas u žurnom postupku biti odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, a za počinjeni prekršaj izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.

Foto: HNK Hajduk

O svemu se oglasio i Kalik u intervjuu za Canberra Times. 

- Split je sjajno mjesto. Kad ti ide dobro, onda je super... kad rezultati nisu najbolji, ideš na trening, a onda ravno kući. Nisu me pljunuli, mediji su to prikazali malo više nego što je bilo. Netko mi je prišao tko nije bio zadovoljan igrom i malo me napao. Nije tako loše, navikneš se - kazao je Kalik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo doveo veliko pojačanje iz Milana!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Zadnji dan prijelaznog roka u HNL-u: Dinamo doveo veliko pojačanje iz Milana!

Posljednji je dan ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'
JEDNOME NUDI I UDAJU

FOTO Želi spavati s igračima iz svake momčadi Premiershipa i već je počela: 'Sami se javljaju'

Šveđanka Elsa Thora je model i velika zaljubljenica u nogomet. Često je na nogometnim stadionima, najdraži igrač joj je Jude Bellingham, a pred sebe je postavila neobičan izazov
FOTO Koga ljube 'vatreni'? Luka suprugu upoznao na Maksimiru, Kramarić zaveo veterinarku...
HRVATSKE WAGSICE

FOTO Koga ljube 'vatreni'? Luka suprugu upoznao na Maksimiru, Kramarić zaveo veterinarku...

Hrvatska jedinica Dominik Livaković zaveo je suprugu Helenu koja je diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izabela Kovačić pak je uspješna poduzetnica i bavi se modom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025