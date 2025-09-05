Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje događaja o kojemu smo zaprimili saznanja iz medija. Naime, nakon što je javno objavljena snimka na kojoj muškarac viče i psuje na drugog muškarca kojeg je na kraju događaja pljunuo, policija je pokrenula istraživanje koje je danas dovršeno, objavili su
VIDEO Policija privela muškarca koji je pljunuo igrača Hajduka! Prijeti mu 30 dana zatvora...
Nogometaš Hajduka Anthony Kalik je prije dva tjedna doživio verbalni napad u jednom splitskom kafiću gdje ga je huligan napao i pljunuo. Ekskluzivno smo objavili snimku, a sada se oglasila i policija koja je potvrdila kako je završila kriminalističko obrađivanje nad 25-godišnjim muškarcem.
POGLEDAJTE VIDEO: Muškarac pljunuo igrača Hajduka
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje događaja o kojemu smo zaprimili saznanja iz medija. Naime, nakon što je javno objavljena snimka na kojoj muškarac viče i psuje na drugog muškarca kojeg je na kraju događaja pljunuo, policija je pokrenula istraživanje koje je danas dovršeno.
Uhićen je i kriminalistički obrađen 25-godišnjak za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 18. kolovoza 2025. godine u Splitu na opisani način počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira radi čega će danas u žurnom postupku biti odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, a za počinjeni prekršaj izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.
O svemu se oglasio i Kalik u intervjuu za Canberra Times.
- Split je sjajno mjesto. Kad ti ide dobro, onda je super... kad rezultati nisu najbolji, ideš na trening, a onda ravno kući. Nisu me pljunuli, mediji su to prikazali malo više nego što je bilo. Netko mi je prišao tko nije bio zadovoljan igrom i malo me napao. Nije tako loše, navikneš se - kazao je Kalik.
