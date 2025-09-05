VIDEO Policija privela muškarca koji je pljunuo igrača Hajduka! Prijeti mu 30 dana zatvora...

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik je prije dva tjedna doživio verbalni napad u jednom splitskom kafiću gdje ga je huligan napao i pljunuo. Ekskluzivno smo objavili snimku, a sada se oglasila i policija koja je potvrdila kako je završila kriminalističko obrađivanje nad 25-godišnjim muškarcem.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje događaja o kojemu smo zaprimili saznanja iz medija. Naime, nakon što je javno objavljena snimka na kojoj muškarac viče i psuje na drugog muškarca kojeg je na kraju događaja pljunuo, policija je pokrenula istraživanje koje je danas dovršeno.



Uhićen je i kriminalistički obrađen 25-godišnjak za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 18. kolovoza 2025. godine u Splitu na opisani način počinio prekršaj iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira radi čega će danas u žurnom postupku biti odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, a za počinjeni prekršaj izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.

Foto: HNK Hajduk

O svemu se oglasio i Kalik u intervjuu za Canberra Times.

- Split je sjajno mjesto. Kad ti ide dobro, onda je super... kad rezultati nisu najbolji, ideš na trening, a onda ravno kući. Nisu me pljunuli, mediji su to prikazali malo više nego što je bilo. Netko mi je prišao tko nije bio zadovoljan igrom i malo me napao. Nije tako loše, navikneš se - kazao je Kalik.