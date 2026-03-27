NIJE SUZDRŽAO EMOCIJE

VIDEO Poslušajte veliko slavlje euforičnog komentatora BiH!

Piše Issa Kralj,
Foto: Peter Cziborra

Bosna i Hercegovina izborila finale baraža za SP pobjedom nad Welsom! Golman Vasilj i 18-godišnjak Alajbegović junaci večeri. Euforija kod komentatora ne staje

Nogometaši Bosne i Hercegovine još uvijek imaju šanse izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo nakon što su u drami penala savladali Wels (4-2). 'Zmajeve' sada čeka utakmica protiv Italije u Zenici u utorak 31. ožujka. 

Rezultat nakon regularnog djela utakmice bio je 1-1, a pobjednika su odlučivali udarci s bijele točke. Sreća je otišla na stranu Bosne i Hercegovine, a među junake su se pretvorili golman Nikola Vasilj i mladi 18-godišnjak Kerim Alajbegović koji je zabio pobjednički gol. Utakmica je izazvala veliku euforiju kod bosanskohercegovačkog komentatora, a njegovo slavlje možete poslušati ovdje. 

- Uslišane su nam molitve. Bosna i Hercegovina je u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo. Hvala ti, Bože! Idemo. Konačno da smo pobijedili u utakmici baraža. Idemo u finale. Kakva utakmica, kakva noć, poštovani gledatelji - govorio je komentator.

