BIZARAN PENAL

VIDEO Potez Hrvata frapirao Španjolce: 'Ovako nešto nismo vidjeli u 123 godine nogometa'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/X

Nisam odmah shvatio što je Ćaleta-Car napravio, ali onda sam vidio snimku i nisam mogao vjerovati što se dovraga dogodilo ovdje?! Duje je Toniju uzeo GPS!, rekao je golman Real Sociedada o bizarnoj situaciji

Duje Ćaleta Car (29) na bizaran je način skrivio kazneni udarac na četvrtfinalnoj utakmici Kupa između Alavesa i Real Sociedada. Naime, Hrvat je suparniku Toniju Martinezu navukao dres preko glave, a sudac je nakon VAR provjere dosudio penal. Španjolski mediji u nevjerici su ispratili potez Ćalete Cara.

Incredible penalty VAR check for Alaves vs Real Sociedad
byu/Kasj0 insoccer

"Dosuđen je penal za ono što nije viđeno u 123 godine Kupa kralja i u gotovo 100 godina La Lige. Faul Ćaleta-Cara je apsolutno nadrealan. Naravno, njegov potez odmah je postao viralan na društvenim mrežama", napisao je As, dok je Marca dva teksta posvetila "vatrenom". 

"Nogomet se kod nas igra više od stoljeća, ali nikada nismo vidjeli ovakav penal", naslov je prvog, a ispod u tekstu piše:

"Hrvat Duje Ćaleta-Car ušao je u povijest nogometa kao prvi koji je napravio penal poput njegovog na Toniju Martinezu. U želji da mu otme loptu otišao je predaleko. Zgrabio ga je za dres i prebacio mu ga preko glave. Zaklonio mu je pogled kao da je riječ o dječjoj igri". 

LaLiga - Real Sociedad v Atletico Madrid
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Drugi tekst naslovljen je s "Što se dovraga dogodilo ovdje?" i u njemu se navode riječi bivšeg suca Eduarda Iturraldea Gonzaleza. 

- Ovo je najnadrealniji penal u zadnjih 100 godina.

Golman Remiro, koji je obranio penal što ga je skrivio Ćaleta-Car također je u šoku:

- Nisam odmah shvatio što je Ćaleta-Car napravio, ali onda sam vidio snimku i nisam mogao vjerovati što se dovraga dogodilo ovdje?! Duje je Toniju uzeo GPS! - rekao je golman Sociedada. 

Zanimljivo, Ćaleta Car je utakmicu prije ovog komičnog penala dobio crveni karton u pobjedi protiv Celte (3-1), zbog čega je propustio posljednje prvenstveno kolo. Srećom po njega, Sociedad je prošao u polufinale Kupa, a Remiro je obranio penal kojeg je skrivio branič. 

