VIDEO Potez Petera Croucha oduševio je publiku! Pogledajte

VIDEO Potez Petera Croucha oduševio je publiku! Pogledajte
Crouch je u karijeri igrao za brojne klubove, a javnost ga se najviše sjeća po igrama za Liverpool (135 utakmica, 42 gola) i englesku reprezentaciju (42 utakmice, 22 gola)

Peter Crouch jedan je od onih koji se ne libe našaliti na svoj račun, a zbog toga ga i ljudi dosta vole. Na Svjetskom prvenstvu u pikadu gledao je natjecanje, a onda je kamera pokazala na njega. Publika je krenula klicati da ispije pivo, a Crouch je dakako udovoljio željama. 

Nakon što je dovršio ispijanje, ustao je, podigao praznu limenku i bacio u publiku te počeo plesati na oduševljenje publike. 

