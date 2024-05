VIDEO Preokret Gorice frustrirao Rudešane: Donijeli sucu tablet da potvrdi gol pa dobili kartone

U prvom dvoboju 34. kola HNL-a nogometaši Gorice su na svom stadionu, nakon preokreta u drugom poluvremenu, svladali Rudeš 2-1 (0-1). Gosti su poveli u 14. minuti pogotkom Alekse Latkovića, dok je u nastavku uslijedio preokret. Golove su za domaće postigli Ante Matej Jurić u 60. minuti, dok je konačnih 2-1 postavio Josip Mitrović devet minuta kasnije.

Gorica i Rudeš sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Gorica je time prekinula niz od četiri ligaška poraza te je privremeno skočila na sedmo mjesto ljestvice. Rudeš je izgubio u ligi izgubio deveti put u nizu, kao i već 29. ukupno ove sezone. Živahno je počela utakmica, napadački orijentirana s obje strane pa se nije dugo čekalo ni na prvi pogodak. U 14. minuti su gosti poveli, a strijelac je bio Latković. Do kraja poluvremena bolja je bila Gorica koja nekoliko dobrih prilika nije uspjela pretvoriti ni u jedan pogodak. Najbliže izjednačenju domaćin je bio u 30. minuti, ali je tada Mitrović glavom pogodio okvir vrata. Osim toga od strane Velikogoričana još su prijetili Matković i Mrzljak.

Još je bolje Gorica otvorila drugo poluvrijeme, a opasne situacije su se nizale u gostujućem šesnaestercu. Uskoro je uslijedio i potpuni preokret pa je prvo Jurić u 60. minuti zabio za 1-1, kada je prebacio suparničkog golmana, dok je Mitrović u 69. minuti poslije lijepe akcije pogodio za 2-1 domaćina. Gorica se uplela u probleme u 76. minuti kada je strijelac gola za 2-1 Mitrović zaradio izravni crveni karton zbog opasnog starta na Topiću.

Unatoč igraču manje i unatoč nastojanjima Rudeša da postigne pogodak za barem bod u ovom susretu, Gorica je izdržala sve do kraja te je pobjedom preskočila Istru 1961 na ljestvici. No, nije sve prošlo bez 'repova' jer su gosti u sudačkoj nadoknadi, barem je tako izgledalo, zabili za izjednačenje preko Vinka Petkovića čiju je loptu negdje blizu crte izbio Munksgaard. Izgledalo je to kao da je iza gol linije, bunili su se gostujući igrači, klupa, a netko je i četvrtom sucu donio tablet na kojem se vidjela situacija, no sutkinju Martinčić VAR soba u kojoj su bili Dario Bel i Ivan Matić.