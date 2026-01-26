VIDEO Prepoznajete li ga? Već je kao dijete dobivao nagrade, a sada je junak sportske Hrvatske

Hrvatska rukometna reprezentacija je u nedjelju ostvarila novu pobjedu u drugom krugu Europskog prvenstva. Švicarska je bolje krenula u utakmicu, ali ipak nije imala odgovor na sve adute Dagura Sigurdssona te je Hrvatska s 28-24 upisala nove bodove u pohodu na polufinale Europskog prvenstva. U potrazi za junacima nakon pobjeda nad Švicarcima, izronio je jedan stari, ali simpatičan video. Točnije, jedna kratka izjava iz 2013.

Na videu je, pogodili ste, Dominik Kuzmanović. S 11 godina osvojio je nagradu za najboljeg golmana turnira te je izabran u najbolju petorku. Radilo se o turniru u mini-rukometu, a Kumanović je na golu svog RK Poleta iz Brckovljana stigao do naslova prvaka Hrvatske. I tada se u zraku osjetilo da će Hrvatska dobiti nešto posebno na golu rukometne reprezentacije, a godinama kasnije to se i potvrdilo.

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Upravo je Kuzmanović proglašen najboljim igračem protiv Švicarske. Skupio je sedam obrana, od kojih su neke bile u ključnom trenutku te je pomogao da Hrvatska dođe do nova dva boda. Kuzmanović polako izrasta u jednog od najboljih golmana svijeta, a njegova uloga bit će ključna za Hrvatsku na ovom Europskom prvenstvu.

Rukometaši nemaju prava na kiks. Još su dvije utakmice u drugom krugu i našima trebaju dvije pobjede, i to sa što je moguće većom razlikom. U utorak (18 sati) čeka nas prvi susjed, Slovenija, a odmah u srijedu (18 sati) i drugi susjed - Mađarska. Obje reprezentacije poznajemo i obje reprezentacije možemo pobijediti, ali nam treba koncentriran napad, čvrsta obrana i inspirirani Dominik Kuzmanović.