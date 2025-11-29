Obavijesti

PROTIV SLAVENA

VIDEO Prevljak u sudačkoj nadoknadi spasio bod Istri 1961!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Pula: U 15. kolu SuperSport HNL, Istra ugostila Slaven | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Bila je ovo vrlo uzbudljiva utakmica s 27 udaraca ukupno, a jedni i drugi mogli su postići više od jednog gola. Ipak, nakon boda zadovoljniji mogu biti domaći koji su do istog stigli pri samom kraju

Istra 1961 i Slaven Belupo odigrali su 1-1 u 15. kolu HNL-a na Aldo Drosini. Bio je ovo direktan dvoboj za treću poziciju na ljestvici, a nakon iste stvari su ostale iste. 

Goste je u vodstvo doveo Nestorovski iz penala u 45. minuti, a za 1-1 i veliko slavlje Puljana pogodio je Prevljak glavom na asistenciju Djurića. 

Golove pogledajte OVDJE

Istra je peta momčad lige s 20 bodova, dok je Slaven treći sa 22. 

