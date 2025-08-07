VIDEO Prijateljska utakmica pretvorila se u MMA meč! Baturina svjedočio makljaži

Klubovi iz lige petice bruse formu za početak nove sezone, a španjolski Betis i talijanski Como odigrali su prijateljsku utakmicu u Cadizu, no na poluvremenu je nastala opća makljaža pa su mnogi imali dojam da je riječ o MMA meču, a ne nogometnom!

Sve je eskaliralo nakon što je sudac poslao igrače na predah. Pablo Fornals i Massimo Perrone raspravljali su se na centru igrališta, a onda su počeli šamarati jedan drugoga. Nastala je makljaža, uključili su se i njihovi suigrači, a doslovno se nije znalo tko koga tuče pa je igrač Betisa Cucho Hernandez u jednom trenutku šakom udario suigrača Natana.

Sudac i treneri uspjeli su primiriti uzavrele strasti nakon nekoliko minuta MMA meča, a crvene kartone dobili su Perrone i Hector Bellerin.

Video pogledajte OVDJE

Como je u ovom (ne)prijateljskom meču slavio 3-2, Ivan Smolčić bio je na terenu i iz prve ruke svjedočio makljaži, igrao je do 80. minute, dok je Martin Baturina ušao u igru u 64. minuti.