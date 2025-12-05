Obavijesti

JOSE LUIS RODRIGUEZ

VIDEO Prije sedam godina zabio je golčinu Hajduku. Na SP-u će Puma biti prijetnja Hrvatskoj

Piše Petar Božičević,
Foto: screenshot/Youtube

Jose Luis Rodriguez igra na poziciji lijevog krila, krasi ga velika brzina, a za panamsku reprezentaciju nastupio je 66 puta i zabio osam golova. Prošlog ljeta je iz Zvezde prešao u FC Juarez za 1,7 milijuna eura

Jedna od glavnih napadačkih uzdanica Paname je José Luis Rodríguez Francis (27), kojeg dubinski poznavatelji HNL-a pamte po igrama u Istri 1961. Štoviše, na utakmici protiv Hajduka 18. rujna 2018. zabio je fantastičan gol u porazu Istre od Splićana (2-4). 

Za Puljane je odigrao devet utakmica i zabio jedan gol, uz jednu asistenciju. Igrao je i za Crvenu Zvezdu i to od 2024/25. i zabio jedan gol, uz dvije asistencije. 

Igra na poziciji lijevog krila, krasi ga velika brzina, a za panamsku reprezentaciju nastupio je 66 puta i zabio osam golova. Nadimak mu je "puma", a prošlog ljeta je iz Zvezde prešao u FC Juarez za 1,7 milijuna eura. 

