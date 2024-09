VIDEO Prišao je Mbappeu na poluvremenu i naljutio trenera. Odmah ga je izvadio iz igre

Kada je Real Madrid ovog ljeta pridodao Kyliana Mbappea nevjerojatnoj napadačkoj artiljeriji, mnogi su pomislili kako će se prošetati do naslova u Španjolskoj, ali papir je jedno, a stvarnost sasvim drugo.

Kraljevski klub muči se na početku sezone. Nakon što prve tri utakmice nije zabio, Mbappe je ušao u golgetersku formu. Real pobjeđuje, ali ne djeluje to uvjerljivo i dominantno na terenu, kao što su mnogi mislili da će. Madriđani su u 7. kolu La Lige pobijedili Alaves 3-2, imali su i tri gola prednosti, ali sami su sebe uveli u probleme primivši dva gola u dvije minute pa su se morali tresti do samog kraja. Carlo Ancelotti nervozno je dizao obrvu, a to je znak da neke stvari ne funkcioniraju.

Španjolska liga jedna je od najpopularnijih na svijetu, a interes za nju dodatno je skočio nakon što je Mbappe došao u Real. Naravno, svatko bi poželio njegov dres, potpis pa barem i fotografiju pa među protivničkim igračima često vlada velika borba tko će do suvenira.

Nakon što je završilo prvo poluvrijeme, igrač Alavesa Abdelkabir Abqar dotrčao je do Mbappea i pitao ga za dres. Francuz je pristao I predao mu. Marokanac mu je svoj dao u tunelu, a njegov potez razljutio je trenera Alavesa Luisa Garciju. Takvo što se ne radi, utakmica je bila daleko od gotove, a Garcia je to protumačio kao nepoštovanje prema klubu pa je marokanskog nogometaša izvadio na poluvremenu.

Navijači Alavesa napali su Abqara, smatraju kako ga klub treba kazniti, ali i oduzeti mu dres te ga staviti na aukciju za humanitarne svrhe.