VIDEO Procurila je snimka Vinija nakon sukoba sa Simeoneom. Tješili su ga suigrači na klupi...

Nakon što su prema pisanju španjolskih medija, iz Reala oštro osudili potez Argentinca, provociranju nema kraja. Kako prenosi As, u Atleticu tvrde da je za sve kriv Vinicius koji je prvi započeo provocirati

U nedjelju nas očekuje finale španjolskog Superkupa gdje će se susreti Real Madrid i Barcelona, a to će ujedno biti prvi El Clasico ove godine. Barcelona je u polufinalu slavila s visokih 5-0 protiv Athletica, a Real je odnio pobjedu protiv Atletico Madrida 2-1. Međutim, glavna tema u španjolskim medijima i dalje je verbalni sukob između trenera Diega Simeonea i Realovog Viniciusa

Sporna situacija dogodila se u 81. minuti susreta kada je Xabi Alonso iz igre izvadio Viniciusa, a prilikom izlaska Simeone mu je dobacivao. U tom trenutku njegova momčad je gubila 2-1 pa se temperamentni Argentinac nije mogao suzdržat i krenuo je dovikivat Viniju: "Vini, Vini, poslušaj navijače. Čujem da ti zvižde. Perez će te izbaciti iz Real Madrida, zapamti to". 

Nakon što su prema pisanju španjolskih medija, iz Reala oštro osudili potez Argentinca, provociranju nema kraja. Kako prenosi As, u Atleticu tvrde da je za sve kriv Vinicius koji je i prije izlaska iz igre Simeoneu i cijeloj klupi navodno poručio:

- Mirno, sada će dosuditi penal - nakon što je tražio da dosude kazneni udarac.

"Procurila je snimka Viniciusa nakon sukoba sa Simeoneom i video je potresan. Vidi se kako vidno uznemirenog Viniciusa tješe suigrači. Vinicius zna da je daleko od svoje najbolje forme." - navodi As Diario. Na snimci se vidi razočarani Vinicius kojeg tješi suigrač Antonio Rudiger, a Brazilac zabija glavu u dlanove. Video možete pogledati OVDJE.

